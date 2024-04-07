Державний оператор тилу розраховує на завершення формування наглядової ради у травні

Наглядова рада ДОТ складатиметься із трьох незалежних членів та двох представників держави.

Державний оператор тилу очікує на завершення формування наглядової ради у травні та старт її роботи у червні. Про це заявив генеральний директор ДОТ Арсен Жумаділов в ефірі телемарафону.

«Стартував процес запуску наглядової ради і Державного оператора тилу, й агенції, яка займається закупівлею зброї. Очікуємо, що у травні буде рішення по визначенню незалежних членів та представників держави до наглядової ради - і вже у червні вона запрацює», - зазначив Жумаділов.

За його словами, що наглядова рада ДОТ складатиметься із трьох незалежних членів та двох представників держави. Відбір незалежних членів проводить рекрутингова компанія.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони працює над удосконаленням правил закупівель.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.