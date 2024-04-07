Государственный оператор тыла рассчитывает на завершение формирования наблюдательного совета в мае

Наблюдательный совет ГОТ будет состоять из трех независимых членов и двух представителей государства.

Государственный оператор тыла ожидает завершения формирования наблюдательного совета в мае и старт его работы в июне. Об этом заявил генеральный директор ГОТ Арсен Жумадилов в эфире телемарафона.

«Стартовал процесс запуска наблюдательного совета и Государственного оператора тыла, и агентства, которое занимается закупкой оружия. Ожидаем, что в мае будет решение по определению независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет – и уже в июне он заработает», - отметил Жумадилов.

По его словам, наблюдательный совет ГОТ будет состоять из трех независимых членов и двух представителей государства. Отбор независимых членов производит рекрутинговая компания.

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