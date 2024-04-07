Практика судов
  1. В Украине

Государственный оператор тыла рассчитывает на завершение формирования наблюдательного совета в мае

13:55, 7 апреля 2024
Наблюдательный совет ГОТ будет состоять из трех независимых членов и двух представителей государства.
Государственный оператор тыла рассчитывает на завершение формирования наблюдательного совета в мае
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный оператор тыла ожидает завершения формирования наблюдательного совета в мае и старт его работы в июне. Об этом заявил генеральный директор ГОТ Арсен Жумадилов в эфире телемарафона.

«Стартовал процесс запуска наблюдательного совета и Государственного оператора тыла, и агентства, которое занимается закупкой оружия. Ожидаем, что в мае будет решение по определению независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет – и уже в июне он заработает», - отметил Жумадилов.

По его словам, наблюдательный совет ГОТ будет состоять из трех независимых членов и двух представителей государства. Отбор независимых членов производит рекрутинговая компания.

Ранее мы писали, что Министерство обороны работает над усовершенствованием правил закупок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

При разрешении спора об определении места жительства ребенка суд вправе рассмотреть вопрос поочередного проживания ребенка у каждого родителя – Верховный Суд

Коллегия судей ВС приняла во внимание предложения сторон, изложенные в проектах мировых соглашений, и согласилась с окончательным заключением органа по делам детей о применении модели общей физической опеки родителей по отношению к детям.

Определение следственного судьи об обязательстве следователя или прокурора закрыть уголовное производство из-за истечения срока досудебного расследования подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Суд первой инстанции обязал закрыть уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования, апелляционный суд отказал прокурору в обжаловании – что решил Верховный Суд.

Верховная Рада решит проблему с мораторием на продажу имущества государственных предприятий

Как указывают депутаты, если государственное предприятие должно другому субъекту средства, даже в случае получения судебного решения о взыскании долга государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку действует мораторий.

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду