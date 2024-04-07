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Как предотвратить штрафы за неправильно оформленные больничные

20:42, 7 апреля 2024
Финансовые санкции предусмотрены за нарушение страхователем порядка использования страховых средств Фонда.
Как предотвратить штрафы за неправильно оформленные больничные
Фото: slovoidilo.ua
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, как предотвратить штрафы за неправильно оформленные больничные.

Так, согласно статье 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документе что свидетельствует о факте усыновления ребенка, установления опеки над ребенком, листок нетрудоспособности. Лист нетрудоспособности формируется в Реестре на основании информации о медицинском заключении (медицинские выводы) в случае идентификации пациента как застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. При формировании листка нетрудоспособности учитывается информация об основном месте работы застрахованного лица, определенное по данным уведомления о принятии работника на работу.

Сложившийся листок нетрудоспособности направляется страхователям, с которыми застрахованное лицо находится в трудовых отношениях (по основному месту работы и по совместительству) через кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В случае необходимости (в соответствии с требованиями п. 8 приказа Министерства здравоохранения Украины от 01 июня 2021 г. № 1066 «Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведении их проверки») врач учреждения здравоохранения может выдать бумажный листок нетрудоспособности.

Оформление бумажного листка нетрудоспособности должно отвечать требованиям Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 3 ноября 2004 г. №532/274/136-ос/1406.

За нарушение порядка оформления листка нетрудоспособности наложение штрафа действующим законодательством не предусмотрено. Согласно п. 4.1 Раздела IV Порядка проверки правильности использования страхователями страховых средств Фонда социального страхования Украины и применения финансовых санкций за нарушение установленного порядка их использования, утвержденного постановлением правления Фонда социального страхования Украины от 02 октября 2020 № 23, финансовые (штрафные) санкции могут быть применены при выявлении нарушений порядка использования страховых средств (в т.ч. по оплате листков нетрудоспособности). Основанием для принятия решения о возврате страховых средств Фонда и применения финансовых санкций является акт проверки, которым документированы случаи нарушения страхователем порядка использования страховых средств Фонда.

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