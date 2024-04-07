Эстония готова приобрести миллионы снарядов для Украины, однако есть нюанс

Эстония нашла для Украины от 2 до 2,5 млн снарядов, однако ожидает финансирования от союзников.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал в интервью изданию Postimees, что его страна может приобрести для украинской армии снаряды и ракеты на сумму около 2-3 миллиардов евро, если другие союзники предоставят на это финансирование.

Учитывая цены на боеприпасы, по оценкам Postimees, за такую сумму можно приобрести примерно миллион снарядов и ракет "Град". Это количество могло бы помочь украинской армии продержаться до конца года.

Певкур отметил, что Эстония имеет возможность быстро закупить большое количество боеприпасов, преимущественно у неевропейских стран, для Украины и доставить их за два месяца. Однако он не уточнил конкретных продавцов боеприпасов.

"К сожалению, я не могу уточнить. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают снаряды калибра как 155 мм, так и 152 мм, россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. Существует определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто может закупить их первым", - отметил министр.

Он подчеркнул, что эстонские возможности включают четыре основные сферы: боеприпасы, противовоздушная оборона, бронетехника и электронная борьба, которая приобрела большое значение из-за использования россией беспилотников.

"Было сказано, что не хватает боеприпасов, чешская инициатива приобрести 800 тысяч снарядов свидетельствует о том, что боеприпасы действительно есть", - добавил Певкур.

По его словам, в Эстонии также есть возможность приобрести снаряды для Украины в разных странах, таких как Европейский Союз, Чехия, Великобритания и другие. "Если мы объединим миллион снарядов от ЕС, чешскую инициативу, наши закупочные возможности, а также британские варианты, то, могу предположить, что в этом году в Украину можно будет отправить от 2 до 2,5 млн снарядов", - сказал министр.

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