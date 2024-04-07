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Естонія готова придбати мільйони снарядів для України, проте є нюанс

13:37, 7 квітня 2024
Естонія знайшла для України від 2 до 2,5 млн снарядів, однак очікує на фінансування від союзників.
Естонія готова придбати мільйони снарядів для України, проте є нюанс
Джерело фото: antikor
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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів в інтерв'ю виданню Postimees, що його країна може придбати для української армії снаряди і ракети на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо інші союзники нададуть на це фінансування.

Враховуючи ціни на боєприпаси, за оцінками Postimees, за таку суму можна придбати приблизно мільйон снарядів і ракет "Град". Ця кількість могла б допомогти українській армії протриматися до кінця року.

Певкур зазначив, що Естонія має можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Проте він не уточнив конкретних продавців боєприпасів.

«На жаль, я не можу уточнити. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що естонські можливості включають чотири основні сфери: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка і електронна боротьба, яка набула великого значення через використання росією безпілотників.

«Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є», - додав Певкур.

За його словами, в Естонії також є можливість придбати снаряди для України у різних країнах, таких як Європейський Союз, Чехія, Велика Британія, та інші. «Якщо ми об'єднаємо мільйон снарядів від ЄС, чеську ініціативу, наші закупівельні можливості, а також британські варіанти, то, можу припустити, що цьогоріч в Україну можна буде відправити від 2 до 2,5 млн снарядів», - сказав міністр.

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