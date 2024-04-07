На Черкащині застілля з алкоголем перетворилося на побиття до смерті 17-річного хлопця

Поліція затримала двох молодиків, підозрюваних у вбивстві 17-річного хлопця.

За даними Черкаської обласної прокуратури, на Корсунщині затримано двох місцевих мешканців, які підозрюються у вбивстві 17-річного хлопця згідно зі статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу України.

Мати підлітка звернулася в поліцію, повідомивши, що її син не повернувся додому. Під час пошукових заходів тіло хлопця було знайдено з ознаками насильницької смерті.

За результатами слідства, встановлено, що підозрювані разом з потерпілим споживали алкоголь в одному з приватних помешкань. Унаслідок конфлікту, що виник під час застілля, обидва підозрювані жорстоко побили хлопця, що призвело до його смерті. Потім вони відвезли тіло хлопця в поле і поховали, намагаючись приховати сліди злочину.

18-річного та 20-річного підозрюваних затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Вони підлягають повідомленню про підозру та клопотанню про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Слідство здійснюється слідчими Служби управління ГУНП в Черкаській області. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Варто зауважити, що за Конституцією України особа вважається невинуватою до винесення законного вироку суду.

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