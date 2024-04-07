В Черкасской области застолье с алкоголем превратилось в избиение до смерти 17-летнего парня

Полиция задержала двух парней, подозреваемых в убийстве 17-летнего парня.

По данным Черкасской областной прокуратуры, на Корсунщине задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в убийстве 17-летнего парня согласно статье 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины.

Мать подростка обратилась в полицию, сообщив, что ее сын не вернулся домой. Во время поисковых мероприятий тело парня было найдено с признаками насильственной смерти.

По результатам следствия, установлено, что подозреваемые вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в одном из частных домов. В результате конфликта, возникшего во время застолья, оба подозреваемых жестоко избили парня, что привело к его смерти. Затем они отвезли тело парня в поле и похоронили, пытаясь скрыть следы преступления.

18-летнего и 20-летнего подозреваемых задержаны согласно статье 208 УПК Украины. Они подлежат сообщению о подозрении и ходатайству о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Следствие осуществляется следователями Службы управления ГУНП в Черкасской области. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Стоит заметить, что по Конституции Украины лицо считается невиновным до вынесения законного приговора суда.

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