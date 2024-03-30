Міністерство оборони працює над удосконаленням правил закупівель

У Міноборони закликали асоціації українського бізнесу звертатися з ініціативами щодо покращення політики закупівель.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони повідомили про роботу над удосконаленням правил закупівель, що має збільшити конкуренцію на торгах закупівельних агенцій відомства.

Керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський наголосив, що мета – встановити прозорі та зрозумілі правила гри, щоб вони стимулювали конкуренцію під час закупівель для ЗСУ.

Про це він сказав під час засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах воєнного стану, яке організувало правління Українського союзу промисловців і підприємців.

«Принципова позиція Міністра оборони – нульова толерантність до корупції. Це імпульс від Рустема Умєрова, над реалізацією якого активно працюють Департамент політики закупівель та закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка спеціалізується на тилових закупівлях. Це дозволить залучати якомога більше українських виробників до тендерів та внаслідок цього – збалансоване за показником ціна-якість майно для військових», – пояснив він.

Гліб Канєвський закликав асоціації українського бізнесу звертатися з ініціативами щодо покращення політики закупівель. За його словами, зараз Департамент політики закупівель аналізує чинну нормативно-правову базу, щоб виправити недоліки, які негативно відображаються на конкуренції.

«Наше завдання – шляхом збільшення конкуренції залучити нових українських виробників до закупівель ЗСУ. Оновлені правила мають зробити закупівлі більш ефективними», - зазначив він.

Раніше ми писали, що в Міноборони створили Департамент, який формуватиме довгострокові плани закупівель для війська.

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