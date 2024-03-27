В Міноборони створили Департамент, який формуватиме довгострокові плани закупівель для війська

Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість.

В структурі Міністерства оборони створили Департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для війська, а саме продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як зауважив заступник Міністра оборони Віталій Половенко, основне завдання Департаменту – формувати річний план закупівель товарів. Тобто, звести до мінімуму нагальну потребу – коли Міністерству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ.

«Раніше такий підхід впливав і на якість, і на ціну товару. Тому новостворений Департамент має частково вирішити це питання», – пояснив він.

У Міноборони пояснюють, що Департамент формуватиме обсяги необхідних для закупівлі товарів та послуг – задля задоволення отриманих від Командування сил логістики потреб. Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме «Державний оператор тилу».

Як ми писали, Міноборони разом з БЕБ протидіятиме економічним злочинам у сфері оборони.

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