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Дорадча група експертів опублікувала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ

14:35, 27 березня 2024
Умови стосуються проведення письмового оцінювання рівня компетентності у сфері права та визначають порядок його підготовки і проведення, процедуру обрання завдання та його виконання.
Дорадча група експертів опублікувала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ
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Дорадча група експертів затвердила та опублікувала умови проведення письмового оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, яке відбудеться 5 квітня. Про це повідомила Дорадча група експертів на своїй сторінці у Facebook.

Ці умови стосуються проведення письмового оцінювання рівня компетентності у сфері права та визначають порядок його підготовки і проведення, процедуру обрання завдання та його виконання, тривалість письмового оцінювання та інші організаційно-процедурні питання.

Серед основних положень умов письмового оцінювання такі:

- один варіант завдання для всіх кандидатів, вибраний випадковим чином в присутності кандидатів

- тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин

- виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами та пристроями, крім завчасно наданих усім кандидатам Дорадчою групою

- у приміщенні для проведення письмового оцінювання можуть перебувати винятково кандидати, члени ДГЕ та представники Секретаріату ДГЕ

- відбуватиметься трансляція процедури письмового оцінювання наживо

Дорадча група експертів зауважує, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є відомими фахівцями в сфері конституціоналізму.

Також для ще більшого захисту конфіденційності інформації щодо предмету та змісту письмових завдань, ДГЕ отримує п'ять різних варіантів таких завдань в  закритих захисних сейф-пакетах безпосередньо в день проведення письмового оцінювання.

Один із сейф-пакетів із завданням обирається випадковим чином у присутності кандидатів, відкривається та демонструється всім присутнім завдання, яке знаходиться в ньому.

Після того, як всі кандидати отримали завдання, розпочинається відлік часу на його виконання.

ДГР нагадала, що письмове оцінювання відбуватиметься рамках етапу встановлення визнаного рівня компетентності у сфері права восьми кандидатів на посаду судді КСУ, які на етапі оцінювання високих моральних якостей отримали від ДГЕ оцінку “відповідає”.

Дорадча група експертів завчасно повідомить всіх кандидатів про умови, час та місце проведення письмового оцінювання.

Раніше ми писали, що сім кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України припинили участь у конкурсі, навіть не дочекавшись співбесід з Дорадчою групою експертів (ДГЕ).

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