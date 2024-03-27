Совещательная группа экспертов опубликовала условия проведения письменной оценки кандидатов на должность судьи КСУ

Условия касаются проведения письменного оценивания уровня компетентности в области права и определяют порядок его подготовки и проведения процедуру избрания задачи и ее выполнения.

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Совещательная группа экспертов утвердила и опубликовала условия проведения письменной оценки кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины, которая состоится 5 апреля. Об этом сообщила Совещательная группа экспертов на своей странице в Facebook.

Эти условия касаются проведения письменного оценивания уровня компетентности в области права и определяют порядок его подготовки и проведения, процедуру избрания задачи и ее выполнения, продолжительность письменного оценивания и другие организационно-процедурные вопросы.

Серед основних положень умов письмового оцінювання такі:

- один варіант завдання для всіх кандидатів, вибраний випадковим чином в присутності кандидатів

- тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин

- виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами та пристроями, крім завчасно наданих усім кандидатам Дорадчою групою

- у приміщенні для проведення письмового оцінювання можуть перебувати винятково кандидати, члени ДГЕ та представники Секретаріату ДГЕ

- відбуватиметься трансляція процедури письмового оцінювання наживо

Дорадча група експертів зауважує, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є відомими фахівцями в сфері конституціоналізму.

Також для ще більшого захисту конфіденційності інформації щодо предмету та змісту письмових завдань, ДГЕ отримує п'ять різних варіантів таких завдань в закритих захисних сейф-пакетах безпосередньо в день проведення письмового оцінювання.

Один із сейф-пакетів із завданням обирається випадковим чином у присутності кандидатів, відкривається та демонструється всім присутнім завдання, яке знаходиться в ньому.

Після того, як всі кандидати отримали завдання, розпочинається відлік часу на його виконання.

ДГР нагадала, що письмове оцінювання відбуватиметься рамках етапу встановлення визнаного рівня компетентності у сфері права восьми кандидатів на посаду судді КСУ, які на етапі оцінювання високих моральних якостей отримали від ДГЕ оцінку “відповідає”.

Дорадча група експертів завчасно повідомить всіх кандидатів про умови, час та місце проведення письмового оцінювання.

Ранее сообщалось, что семь кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины приостановили участие в конкурсе, даже не дождавшись собеседований с Совещательной группой экспертов (СГЭ, ДГЕ).

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