В Гоструда объяснили, на какой дополнительный отпуск имеют право водители автобуса

Специалисты Гоструда в своем разъяснении подчеркнули, что водитель автобуса имеет право на 7 календарных дней дополнительного отпуска за особый характер труда.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, на какой дополнительный отпуск имеют водительские права автобуса.

Указывается, что водитель автобуса имеет право на 7 календарных дней дополнительного отпуска за особый характер труда.

Впрочем, статья 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет работодателю отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Именно к ним относятся транспортные предприятия и предоставлять водителю дополнительный отпуск или нет, решает работодатель.

Ранее мы писали, имеет ли право на дополнительный отпуск замужем женщина с ребенком, мужчину которой с прошлого года считают пропавшим без вести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.