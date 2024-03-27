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У Держпраці пояснили, на яку додаткову відпустку мають право водії автобуса

18:28, 27 березня 2024
Фахівці Держпраці у своєму розʼясненні підкреслили, що водій автобуса має право на 7 календарних днів додаткової відпустки за особливий характер праці.
У Держпраці пояснили, на яку додаткову відпустку мають право водії автобуса
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, на яку додаткову відпустку мають право водії автобуса.

Зазначається, що водій автобуса має право на 7 календарних днів додаткової відпустки за особливий характер праці.

Втім, стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє роботодавцеві відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Саме до них належать транспортні підприємства, тож надавати водієві додаткову відпустку чи ні, вирішує роботодавець.

Раніше ми писали, чи має право на додаткову відпустку заміжня жінка з дитиною, чоловіка якої з минулого року вважають зниклим безвісти. 

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