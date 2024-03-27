В Минобороны создали Департамент, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска

Специалисты департамента будут исследовать рынок, будут мониторить цены и определять ориентировочную стоимость.

В структуре Министерства обороны создали Департамент планирования тылового обеспечения, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска, а именно продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко, основная задача Департамента – формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность – когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ.

«Раньше такой подход влиял и на качество и цену товара. Поэтому новосозданный Департамент должен частично решить этот вопрос», – пояснил он.

В Минобороны объясняют, что Департамент будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг – для удовлетворения полученных от Командования сил логистики потребностей. Специалисты департамента будут исследовать рынок, будут мониторить цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать «Государственный оператор тыла».

Как мы писали, Минобороны вместе с БЭБ будет противодействовать экономическим преступлениям в сфере обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.