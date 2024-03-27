Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны создали Департамент, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска

19:04, 27 марта 2024
Специалисты департамента будут исследовать рынок, будут мониторить цены и определять ориентировочную стоимость.
В Минобороны создали Департамент, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В структуре Министерства обороны создали Департамент планирования тылового обеспечения, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска, а именно продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко, основная задача Департамента – формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность – когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ.

«Раньше такой подход влиял и на качество и цену товара. Поэтому новосозданный Департамент должен частично решить этот вопрос», – пояснил он.

В Минобороны объясняют, что Департамент будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг – для удовлетворения полученных от Командования сил логистики потребностей. Специалисты департамента будут исследовать рынок, будут мониторить цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать «Государственный оператор тыла».

Как мы писали, Минобороны вместе с БЭБ будет противодействовать экономическим преступлениям в сфере обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация будет с 25 лет, а не с 18 – Минобороны объяснило, что 18-летние смогут выбрать время прохождения базовой военной службы

Мобилизации с 18 лет не будет – Минобороны объяснило, что 18-летние получат отсрочку.

18 месяцев под боевыми распоряжениями в течение 36 месяцев должно быть основанием для увольнения с военной службы – Комитет рассмотрел правки

Комитет по нацбезопасности рассмотрел поправки к законопроекту о мобилизации по увольнению с военной службы.

Кабмин зарегистрировал в Раде изменения относительно доступа к правосудию лиц с инвалидностью

Предусматриваются изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Отсутствие официального дохода, поступки родственников и странные сделки: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей

Все больше кандидатов на должности судей судов первой инстанции упускают шансы одеть судейскую мантию.

Роман Игнатов уволился из ВККС

Напоследок Роман Игнатов сообщил, что давления на него не было.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва