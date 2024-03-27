Минобороны вместе с БЭБ будет противодействовать экономическим преступлениям в сфере обороны

Стороны согласовали алгоритм передачи материалов внутреннего аудита для проведения расследований, а также оперативный обмен информацией по закупкам.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности будет противодействовать экономическим преступлениям в сфере обороны. В настоящее время ведомствами согласован алгоритм передачи материалов внутреннего аудита для проведения правоохранителями соответствующих расследований, а также оперативный обмен информацией по закупкам.

Как сообщили в Минобороны, ранее ведомство установило конструктивное сотрудничество с СБУ, НАБУ, Нацполицией, Офисом Генпрокурора с целью предотвращения преступлений во время закупок.

«Мы переходим от практики реагирования на запросы правоохранителей к оперативному обмену информацией, в частности, результатами материалов наших внутренних аудитов. Противодействие экономическим преступлениям в оборонной сфере – это вопрос национальной безопасности государства», – отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, наряду с этим Минобороны продолжает проводить превентивные мероприятия, реформируя сферу закупок в ведомстве.

Теперь Минобороны только устанавливает правила и осуществляет проверку качества, а закупочные агентства – «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла» – занимаются непосредственно закупками.

Как отметил Дмитрий Клименков, это распределение функций помогает снизить коррупционные риски и повысить экономическую эффективность.

Со своей стороны и.о. директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук подчеркнул, что взаимодействие ведомств позволит предотвратить значительные потери бюджетных средств и сделать процесс оборонных закупок максимально прозрачным и эффективным.

Ранее мы писали, что в Финляндии задержали трех человек по подозрению в отмывании средств на закупке амуниции для ВСУ – НАБУ.

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