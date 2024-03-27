Пятый день на ДнепроГЭС продолжается разбор завалов и оценка состояния оборудования, – Минэнерго

Специалисты оценивают состояние и возможность восстановления оборудования после атаки россиян на ДнепроГЭС.

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На пятый день после атаки российских ракет на ДнепроГЭС продолжается разбор завалов и оценка повреждений оборудования. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в общении с "Радио Свобода". По ее словам, в случае возможности будет проведен ремонт и восстановление поврежденных элементов оборудования, но те, которые нельзя восстановить, будут заменены.

"Что касается повреждения Днепрогэса, то на сегодня еще продолжаются разбор завалов и оценка состояния оборудования. То оборудование, которое подлежит ремонту, которое можно быстро отремонтировать - мы это делаем. То оборудование, которое получило значительные повреждения, - ищем замену ему и будем стараться как можно быстрее отремонтировать его. Однако мы должны понимать, что у врага сейчас, как мы видим, энергетика - это цель №1. Поэтому мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий", - подчеркнула Гринчук.

Чиновница отметила, что защита энергетических объектов требует усиления противовоздушной обороны. Она подчеркнула важность комплексного подхода, который включает физическую защиту и другие меры безопасности, для обеспечения высокого уровня защиты энергетических объектов.

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