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П'ятий день на ДніпроГЕС триває розбір завалів та оцінка стану обладнання, – Міненерго

15:29, 27 березня 2024
Фахівці оцінюють стан та можливість відновлення обладнання після атаки росіян на ДніпроГЕС.
П'ятий день на ДніпроГЕС триває розбір завалів та оцінка стану обладнання, – Міненерго
Джерело фото: BBC
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На п'ятий день після атаки російських ракет на Дніпрогес продовжується розбір завалів та оцінка пошкоджень обладнання. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук у спілкуванні з «Радіо Свобода». За її словами, у разі можливості буде проведено ремонт та відновлення пошкоджених елементів обладнання, але ті, які не можна відновити, будуть замінені.

«Що стосується пошкодження Дніпрогесу, то на сьогодні ще тривають розбір завалів та оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати – ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, – шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його. Однак ми повинні розуміти, що у ворога зараз, як ми бачимо, енергетика – це ціль №1. Тому ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій», - підкреслила Гринчук.

Чиновниця відзначила, що захист енергетичних об'єктів потребує посилення протиповітряної оборони. Вона підкреслила важливість комплексного підходу, який включає фізичний захист та інші заходи безпеки, для забезпечення найвищого рівня захисту енергетичних об'єктів.

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