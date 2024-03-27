Міноборони разом з БЕБ протидіятиме економічним злочинам у сфері оборони

Сторони узгодили алгоритм передачі матеріалів внутрішнього аудиту для проведення розслідувань, а також оперативний обмін інформацією щодо закупівель.

Джерело фото: mil.gov.ua

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Міністерство оборони України у співпраці з Бюро економічної безпеки протидіятиме економічним злочинам у сфері оборони. Наразі відомствами узгоджено алгоритм передачі матеріалів внутрішнього аудиту для проведення правоохоронцями відповідних розслідувань, а також оперативний обмін інформацією щодо закупівель.

Як повідомили у Міноборони, раніше відомство встановило конструктивну співпрацю з СБУ, НАБУ, Нацполіцією, Офісом Генпрокурора з метою запобігання злочинам під час закупівель.

«Ми переходимо від практики реагування на запити правоохоронців до оперативного обміну інформацією, зокрема результатами матеріалів наших внутрішніх аудитів. Протидія економічним злочинам в оборонній сфері – це питання національної безпеки держави», – наголосив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, поруч з цим Міноборони продовжує здійснювати превентивні заходи, реформуючи сферу закупівель у відомстві.

Відтепер Міноборони лише встановлює правила і здійснює перевірку якості, а закупівельні агенції – «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» – займаються безпосередньо закупівлями.

Як зазначив Дмитро Кліменков, цей розподіл функцій допомагає зменшити корупційні ризики та підвищити економічну ефективність.

Зі свого боку в.о. директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук наголосив, що взаємодія відомств дозволить запобігти значним втратам бюджетних коштів та зробити процес оборонних закупівель максимально прозорим та ефективним.

Раніше ми писали, що у Фінляндії затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів на закупівлі амуніції для ЗСУ – НАБУ.

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