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Министерство обороны работает над усовершенствованием правил закупок

23:00, 30 марта 2024
В Минобороны призвали ассоциации украинского бизнеса обращаться с инициативами по улучшению политики закупок.
Министерство обороны работает над усовершенствованием правил закупок
Источник фото: mil.gov.ua
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Министерство обороны сообщило о работе над усовершенствованием правил закупок, что должно увеличить конкуренцию на торгах закупочных агентств ведомства.

Руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский подчеркнул, что цель – установить прозрачные и понятные правила игры, чтобы они стимулировали конкуренцию во время закупок для ВСУ.

Об этом он сказал во время заседания Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения, организованного правлением Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«Принципиальная позиция Министра обороны – нулевая толерантность к коррупции. Это импульс от Рустема Умерова, над реализацией которого активно работают Департамент политики закупок и закупочное агентство «Государственный оператор тыла», специализирующееся на тыловых закупках. Это позволит привлекать как можно больше украинских производителей к тендерам и в результате этого – сбалансированное по показателю цена-качество имущество для военных», – пояснил он.

Глеб Каневский призвал ассоциации украинского бизнеса обращаться с инициативами по улучшению политики закупок. По его словам, сейчас Департамент политики закупок анализирует действующую нормативно-правовую базу, чтобы исправить негативно отражающиеся на конкуренции недостатки.

«Наша задача – путем увеличения конкуренции привлечь новых украинских производителей к закупкам ВСУ. Обновленные правила должны сделать закупки более эффективными», – отметил он.

Ранее мы писали, что в Минобороны создали Департамент, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска.

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