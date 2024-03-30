Министерство обороны работает над усовершенствованием правил закупок

В Минобороны призвали ассоциации украинского бизнеса обращаться с инициативами по улучшению политики закупок.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны сообщило о работе над усовершенствованием правил закупок, что должно увеличить конкуренцию на торгах закупочных агентств ведомства.

Руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский подчеркнул, что цель – установить прозрачные и понятные правила игры, чтобы они стимулировали конкуренцию во время закупок для ВСУ.

Об этом он сказал во время заседания Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения, организованного правлением Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«Принципиальная позиция Министра обороны – нулевая толерантность к коррупции. Это импульс от Рустема Умерова, над реализацией которого активно работают Департамент политики закупок и закупочное агентство «Государственный оператор тыла», специализирующееся на тыловых закупках. Это позволит привлекать как можно больше украинских производителей к тендерам и в результате этого – сбалансированное по показателю цена-качество имущество для военных», – пояснил он.

Глеб Каневский призвал ассоциации украинского бизнеса обращаться с инициативами по улучшению политики закупок. По его словам, сейчас Департамент политики закупок анализирует действующую нормативно-правовую базу, чтобы исправить негативно отражающиеся на конкуренции недостатки.

«Наша задача – путем увеличения конкуренции привлечь новых украинских производителей к закупкам ВСУ. Обновленные правила должны сделать закупки более эффективными», – отметил он.

Ранее мы писали, что в Минобороны создали Департамент, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска.

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