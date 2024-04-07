У Харкові збільшили обсяг аварійних відключень світла

Укренерго попереджає про збільшення аварійних відключень світла у Харкові через російські атаки.

Пресслужба НЕК «Укренерго» повідомляє, що через російські атаки у Харкові та області змушені збільшити обсяг аварійних відключень. Відповідне повідомлення опубліковано на їхньому офіційному каналі.

«Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК «Укренерго»», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні збільшити обсяг аварійних відключень як у Харкові, так і в області.

Російські напади на енергетичну інфраструктуру Харківщини продовжуються, що створює серйозний ризик для подальшого відновлення. Прогнози з часу відновлення наразі недоступні. Однак енергетики роблять все можливе для швидкого відновлення критичних систем, щоб забезпечити споживачів та промисловість.

Також у повідомленні звертають увагу на раціональне використання електроенергії.

«Нагадуємо, що коли світло повертається в ваші домівки – не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно. Дотримуйтесь режиму ощадливого споживання», – закликають у НЕК «Укренерго».

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