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На Черкащині працівник Держпродспоживслужби налагодив схему одержання хабарів за реєстрацію сільгосптехніки

14:12, 7 квітня 2024
До схеми він залучив родича, якого зареєстрував як фізичну особу – підприємця та відкрив на його ім’я картковий рахунок.
На Черкащині працівник Держпродспоживслужби налагодив схему одержання хабарів за реєстрацію сільгосптехніки
Ілюстративне фото \ Джерело: landlord.ua
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Перед судом постав працівник Держпродспоживслужби, який налагодив схему одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«Прокурори Черкаської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно працівника державної установи за фактом використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області організував злочинну схему з одержання неправомірної вигоди за реєстрацію сільськогосподарської техніки.

До схеми він залучив родича, якого зареєстрував як фізичну особу – підприємця та відкрив на його ім’я картковий рахунок.

Зловмисник використовував підроблені висновки спеціаліста про обстеження транспортного засобу на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за виготовлення яких зацікавлені особи перераховували на цей картковий рахунок гроші.

У подальшому, отримавши кошти, підозрюваний розпоряджався ними на власний розсуд.

З липня 2022 року до січня 2023 року правоохоронці задокументували одержання службовою особою маже 80 тис. грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави та відсторонено від посади.

Санкція ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк;

ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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