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Рятувальники дали поради, як правильно і безпечно користуватися генератором

07:00, 8 квітня 2024
Через неправильне використання генераторів в Україні фіксують нещасні випадки.
Рятувальники дали поради, як правильно і безпечно користуватися генератором
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рф вкотре вдається до обстрілу енергооб’єктів України, у зв’язку з чим спостерігаються проблеми зі світлом. Українці змушені використовувати генератори. Однак багато хто нехтує правилами безпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори.

Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути не менше шести метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Правила безпеки:

  • Запускати та використовувати генератор потрібно згідно з інструкцією.
  • Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, усунути пошкодження. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.
  • Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу.
  • Підтікання палива, мастила або сторонні звуки свідчать про несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

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