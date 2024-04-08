Рятувальники дали поради, як правильно і безпечно користуватися генератором

Через неправильне використання генераторів в Україні фіксують нещасні випадки.

рф вкотре вдається до обстрілу енергооб’єктів України, у зв’язку з чим спостерігаються проблеми зі світлом. Українці змушені використовувати генератори. Однак багато хто нехтує правилами безпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори.

Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути не менше шести метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Правила безпеки:

Запускати та використовувати генератор потрібно згідно з інструкцією.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, усунути пошкодження. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу.

Підтікання палива, мастила або сторонні звуки свідчать про несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

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