На Одещині жінка дізналась, що була вагітна після того, як народила

За 10 хвилин бригада у складі фельдшера та водія була на місці, а ще за 3 хвилини прийняла у пацієнтки пологи.

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На Одещині майбутня мама до пологів навіть не знала, що вагітна. Про курйоз розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

За інформацією медиків, опівночі 4 квітня поступив виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та біллю в животі. Уже за 10 хвилин бригада у складі фельдшера та водія була на місці, а ще за 3 хвилини прийняла у пацієнтки пологи. Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності.

«На світ з’явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер», - розповіли у Центрі.

Малюка та тепер уже маму передали до іншої бригади на чолі з лікарем і доправили до пологового відділення.

Також медики розповіли, що у Києві госпіталізували двох дітей, які з’їли гуманітарний шоколад, що містив канабіс.

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