У Києві БЕБ викрило одразу 9 гральних закладів у різних районах міста, фото

Зали працювали цілодобово, з порушенням комендантської години.

У Києві викрили одразу 9 незаконних гральних закладів, що розташовувалися у нежитлових приміщеннях Солом’янського, Голосіївського, Дарницького та інших районах міста.

Про це пишуть у Бюро економічної безпеки.

У повідомленні сказано, що зали працювали цілодобово, з порушенням комендантської години. Адміністратори впускали клієнтів лише пересвідчившись через камери відеоспостереження, що немає правоохоронців.

Правоохоронці вилучили понад 100 комплектів комп’ютерної техніки, меблі, мережеве обладнання, техніку тощо.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. 20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену. Також у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

Також зазначимо, що парламентський Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Також Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Зокрема, як повідомили у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

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