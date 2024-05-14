Кулеба назвав брехнею кремлівські звинувачення у відхиленні Україною мирної угоди з рф

Міністр закордонних вимоги росії абсурдними.

Джерело фото: ArmyInform

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви, що Україна нібито відхилила мирну угоду з росією навесні 2022 року, називаючи це «брехнею». Він зазначив, що такі твердження - це лише спроба Кремля відволікти увагу від власних дій та перекласти вину за війну на Україну.

«Україна та росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року, але Україна її відхилила? Це одна з улюблених побрехеньок, яку просуває росія та її симпатики, щоб змістити фокус… і звинуватити. Однак при більш пильному розгляді фактів виявляється, що вся ця історія не витримує критики», - написав Кулеба.

Міністр підкреслив, що зустрічі між сторонами відбувалися ще з початку конфлікту, але позиції були надто відмінними, а вимоги росії - абсурдними, що ускладнювало будь-які спроби досягнення мирного врегулювання.

Кулеба закликав до більш об'єктивного підходу до аналізу ситуації та визнавання відповідальності за воєнний конфлікт.

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