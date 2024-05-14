Кулеба назвал ложью кремлевские обвинения в отклонении Украиной мирного соглашения с рф

Министр иностранных требования россии абсурдными.

Источник фото: ArmyInform

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления, что Украина якобы отклонила мирное соглашение с россией весной 2022 года, называя это «ложью». Он отметил, что такие утверждения - это лишь попытка Кремля отвлечь внимание от собственных действий и переложить вину за войну на Украину.

«Украина и россия были близки к мирному соглашению весной 2022 года, но Украина его отклонила? Это одна из любимых небылиц, которую продвигает россия и ее симпатики, чтобы сместить фокус... и обвинить. Однако при более пристальном рассмотрении фактов оказывается, что вся эта история не выдерживает критики", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что встречи между сторонами происходили еще с начала конфликта, но позиции были слишком разными, а требования россии - абсурдными, что затрудняло любые попытки достижения мирного урегулирования.

Кулеба призвал к более объективному подходу к анализу ситуации и признанию ответственности за военный конфликт.

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