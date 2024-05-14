Гибель полицейского во время военного положения сама по себе не является достаточным условием для выплаты единовременного денежного пособия его семье – Верховный Суд

Верховный Суд определил обстоятельства, указывающие на возникновение права у членов семьи погибшего полицейского на единовременную денежную помощь.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску матери погибшего полицейского к Главному управлению Национальной полиции о признании противоправным и отмене заключения об отказе женщине в назначении единовременного денежного пособия в случае гибели полицейского во время действия военного положения и обязательства назначить такую помощь, предусмотренную пунктом 2 постановления Кабинета Министров «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» от 28 февраля 2022 № 168.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, руководствуясь тем, что единственными условиями выплаты единовременного пособия к моменту смерти полицейского является принадлежность к определенной категории лиц, предусмотренных пунктом 1 Постановления № 168, и гибель такого лица во время действия военного положения.

Що вирішив Верховний Суд

Разом з тим, Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, частково задовольнив касаційну скаргу Управління, скасував оскаржувані судові рішення, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Суд врахував, що запровадження в Україні воєнного стану стало підставою для реалізації поліцейськими відповідних повноважень, передбачених Законом України від 2 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію», зокрема саме для такого особливого стану.

Також Суд вказав, що стаття 24 Закону № 580-VIII наділяє поліцію додатковими повноваженнями, виконання яких може бути покладене на поліцію виключно законом, а саме у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України.

На виконання Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 69 «Про загальну мобілізацію», враховуючи необхідність вирішення багатьох невідкладних питань, пов`язаних із запровадженням воєнного стану, виконанням завдань щодо подолання збройної агресії та захисту держави, мобілізаційних та низки інших процесів, Кабмін прийняв Постанову №168, положеннями якої оперативно врегулював деякі особливості окремих виплат (в тому числі ОГД), зокрема для поліцейських, як осіб, які безпосередньо були залучені до виконання зазначених завдань.

Крім того, щодо поліцейських МВС наказом від 21 червня 2022 року №376 затвердило Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейських під час дії воєнного стану.

На підставі аналізу положень Постанови №168 Верховний Суд дійшов висновку, що розуміння правової природи одноразової грошової допомоги сім`ям загиблих та померлих внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, необхідно розглядати у взаємозв`язку з особливостями виплати додаткової винагороди для різних категорій військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пунктах 1- 1-2 Постанови № 168, в тому числі поліцейських, у разі несення ними служби в умовах воєнного часу.

Зокрема, виходячи зі змісту Постанови № 168, Суд вказав на необхідність розмежування поняття «в районах їх ведення (здійснення)», яке, з одного боку, використовується у юридичній конструкції з такими функціональними ознаками, як «під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії» взаємозв`язку з вказаних заходів (виконанні дій)», з іншого боку - поєднується в рівній мірі з кожною окремою такою ознакою формуючи самостійний достатній елемент, який може слугувати критерієм визначення обставини настання загибелі поліцейського, наприклад, «в районі здійснення заходів з відсічі і стримування збройної агресії», та поняття «в районах проведення воєнних (бойових) дій», яке використовується у законодавстві лише в другому реченні пункту 1 Постанови № 168 у поєднанні з такими функціональними ознаками, як «безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії», вказуючи цим на те, що кожна з функціональних умов для відповідної категорії осіб має здійснюватися виключно в районі саме проведення воєнних (бойових) дій, а не в районі здійснення відповідного заходу.

При цьому Суд дійшов висновку, що обставини виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на виплату ОГД за їх видами мають становити обов`язкову сукупність у варіативному вигляді відповідного їх підвиду.

Зокрема, виходячи з буквального змісту абзацу першого пункту 2 Постанови № 168, Суд виснував, що Кабмін при установленні права сімей загиблих осіб на одноразову грошову допомогу не визначає жодних інших умов її виплати, окрім факту смерті особи у період воєнного стану.

Водночас, інший вид допомоги - одноразова грошова допомога сім`ям осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), також пов`язаний з воєнним станом.

На відміну від допомоги сім`ям загиблих осіб, положенням абзацу 6 пункту 2 Постанови №168 передбачено низку умов для виплати такої одноразової грошової допомоги, а саме: 1) наслідкова умова - отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), яке спричинило смерть особи; 2) часова умова - отримання поранення (контузії, травми, каліцтва) саме в період воєнного стану; 3) функціональна умова - отримання поранення під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії; 4) територіальна умова - перебування безпосередньо в районах ведення (здійснення) зазначених у пункті 3 дій, зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора; 5) функціонально-часова - отримання поранення у період здійснення зазначених у пункті 3 дій; 6) наслідково-часова умова - настання смерті особи не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва).

Норми абзаців першого та шостого пункту 2 Постанови № 168 вказують на те, що Кабінет Міністрів установив виплату одноразової грошової допомоги в однаковому розмірі 15 000 000 гривень при настанні одного і того ж наслідку - смерті особи, але залежно від її причин (загибель або в результаті, зокрема поранення) він застосував різні способи викладення змісту таких норм, зокрема щодо встановлення певних умов її виплати.

Суд також врахував, що запровадження воєнного стану в Україні та його триваючий характер, не ототожнюється із веденням активних бойових дій на всій території держави. У зв`язку з цим Кабмін постановою від 6 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф» визначив механізм формування єдиного для всіх переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або які тимчасово окуповані рф.

Враховуючи, що судами не встановлено/досліджено, чи загибель поліцейського відповідає обставинам, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови № 168, Суд направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції для з’ясування вказаних обставин.

У цій справі Верховний Суд, виходячи з системного аналізу положень Закону № 580-VIII, Постанови №168 та Порядку № 376, виклав правовий висновок, відповідно до якого обставинами, що вказують на виникнення права у членів сім`ї загиблого поліцейського на одноразову грошову допомогу, у розмірі встановленому пунктом 2 Постанови № 168, є:

настання загибелі поліцейського в період воєнного стану;

загибель поліцейського настала під час захисту Батьківщини, безпосередньої його участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (функціональна ознака);

загибель поліцейського настала під час його перебування безпосередньо в районах здійснення вказаних заходів (виконанні дій), зокрема на тимчасово окупованій рф території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора (перелік не вичерпний) (територіальна ознака).

Постанова Верховного Суду від 20 березня 2024 року у справі №440/3321/23 (адміністративне провадження № К/990/32124/23).

Автор: Наталя Мамченко

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