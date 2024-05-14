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Буданов о возможном наступлении на Сумщине: Россияне изначально планировали операцию

12:32, 14 мая 2024
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, какие силы враг удерживает на границе с Сумщиной.
Буданов о возможном наступлении на Сумщине: Россияне изначально планировали операцию
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления рф на Сумщину. По его словам, оккупанты действительно планируют наступательную операцию и удерживают небольшие группировки на границе с областью.

Пока ситуация им не позволила начать активные действия.

"Россияне с самого начала планировали операцию в Сумской области. По состоянию на сегодняшний день небольшие группировки сил они удерживают в пограничных – у них это город Суджа, с нашей стороны – это Сумское направление, но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", – сказал Буданов в эфире телемарафона.

Напомним, что Буданов в интервью New York Times спрогнозировал возможное наступление врага в Сумской области.

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