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Буданов про можливий наступ на Сумщині: Росіяни з самого початку планували операцію

12:32, 14 травня 2024
Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, які сили ворог утримує на кордоні із Сумщиною.
Буданов про можливий наступ на Сумщині: Росіяни з самого початку планували операцію
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу рф на Сумщину. За його словами, окупанти дійсно планують наступальну операцію й утримують невеликі угруповання на кордоні з областю.

Наразі ситуація поки що їм не дозволила розпочати активні дії.

"Росіяни з самого початку планували операцію в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні – у них це місто Суджа, з нашого боку – це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", – сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Буданов в інтерв’ю New York Times спрогнозував можливий наступ ворога на Сумщині. 

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