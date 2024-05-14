Буданов про можливий наступ на Сумщині: Росіяни з самого початку планували операцію

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, які сили ворог утримує на кордоні із Сумщиною.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу рф на Сумщину. За його словами, окупанти дійсно планують наступальну операцію й утримують невеликі угруповання на кордоні з областю.

Наразі ситуація поки що їм не дозволила розпочати активні дії.

"Росіяни з самого початку планували операцію в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні – у них це місто Суджа, з нашого боку – це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", – сказав Буданов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Буданов в інтерв’ю New York Times спрогнозував можливий наступ ворога на Сумщині.

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