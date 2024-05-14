Буданов про можливий наступ на Сумщині: Росіяни з самого початку планували операцію

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу рф на Сумщину. За його словами, окупанти дійсно планують наступальну операцію й утримують невеликі угруповання на кордоні з областю.
Наразі ситуація поки що їм не дозволила розпочати активні дії.
"Росіяни з самого початку планували операцію в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні – у них це місто Суджа, з нашого боку – це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", – сказав Буданов в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, що Буданов в інтерв’ю New York Times спрогнозував можливий наступ ворога на Сумщині.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.