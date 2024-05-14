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Українські розробники готують альтернативу Telegram на базі «Дії»

12:31, 14 травня 2024
Українські IT-спеціалісти хочуть створити захищений месенджер «Дія. Канали».
Українські розробники готують альтернативу Telegram на базі «Дії»
Джерело фото: detector.media
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Українські IT-спеціалісти пропонують створити захищений месенджер на базі додатку «Дія». Ініціатива, яку висунули представники ГО «Аналітичний центр інформаційних ресурсів», повідомляє «Детектор медіа».

Мета проекту - створення якісної альтернативи іноземним месенджерам і соцмережам, зокрема Telegram. Українські волонтери, які розробили застосунок для перевірки приватності в Telegram, пропонують розробити захищений комунікаційний сервіс у «Дії».

Аналітик організації Богдан Соломикін зазначив, що жоден месенджер не може гарантувати повну безпеку, особливо в умовах війни. Зараз найбільше питань викликає саме Telegram, оскільки все, що потрапляє в інтернет, може стати доступним ворогу.

«Телеграм можна позиціонувати (громадянам. — Ред.) як платформу, яка є звалищем, де зберігається різна — і потрібна, і непотрібна — інформація. Більше того, ми не знаємо, чи сервери телеграму відсіюють видалену, стару інформацію, чи просто збирають у певні бази, як це робилося в інших соцмережах на перших порах: у фейсбуці та вконтактє того ж таки Павла Дурова. У вконтактє це була папочка, яка помічалася написом “Deleted”. У телеграмі, може, це теж так само?! Ми цього просто не знаємо», — пояснив колега Соломикіна Олександр Олешко.

Олешко також зазначив, що команда дослідників пропонує створити новий проект на базі популярного додатку «Дія», розробленого українськими фахівцями. За його словами, щоб не перевантажувати "Дію", планується створити окремий сервіс «Дія. Канали» з авторизацією через основний додаток. За аналогією вже працює електронний кабінет водія, а незабаром з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного.

Експерти вважають, що новий сервіс дозволить користувачам швидко отримувати інформацію від офіційних представників влади, таких як Офіс президента, Генеральний штаб ЗСУ, перевірені українські медіа та громадські організації.

Нагадаємо, в Україні розробляють сервіс для захисту конфіденційності у Telegram.

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