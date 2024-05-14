Украинские разработчики готовят альтернативу Telegram на базе «Дії»

Украинские IT-специалисты хотят создать защищенный мессенджер «Дія. Каналы».

Источник фото: detector.media

Украинские IT-специалисты предлагают создать защищенный мессенджер на базе приложения «Дія». Инициатива, которую выдвинули представители ОО «Аналитический центр информационных ресурсов», сообщает «Детектор медиа».

Цель проекта - создание качественной альтернативы иностранным мессенджерам и соцсетям, в частности Telegram. Украинские волонтеры, которые разработали приложение для проверки приватности в Telegram, предлагают разработать защищенный коммуникационный сервис в «Дії».

Аналитик организации Богдан Соломикин отметил, что ни один мессенджер не может гарантировать полную безопасность, особенно в условиях войны. Сейчас больше всего вопросов вызывает именно Telegram, поскольку все, что попадает в интернет, может стать доступным врагу.

«Телеграм можно позиционировать (гражданам. - Ред.) как платформу, которая является свалкой, где хранится разная - и нужная, и ненужная - информация. Более того, мы не знаем, сервера Телеграма отсеивают удаленную, старую информацию, или просто собирают в определенные базы, как это делалось в других соцсетях на первых порах: в фейсбуке и вконтакте того же Павла Дурова. В вконтакте это была папочка, которая отмечалась надписью «Deleted». В телеграмме, может, это тоже так же?! Мы этого просто не знаем", - пояснил коллега Соломикина Александр Олешко.

Олешко также отметил, что команда исследователей предлагает создать новый проект на базе популярного приложения «Дія», разработанного украинскими специалистами. По его словам, чтобы не перегружать «Дію», планируется создать отдельный сервис «Дія. Каналы» с авторизацией через основное приложение. По аналогии уже работает электронный кабинет водителя, а вскоре появится электронный кабинет военнообязанного.

Эксперты считают, что новый сервис позволит пользователям быстро получать информацию от официальных представителей власти, таких как Офис президента, Генеральный штаб ВСУ, проверенные украинские медиа и общественные организации.

Напомним, в Украине разрабатывают сервис для защиты конфиденциальности в Telegram.

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