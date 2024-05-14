Кирило Буданов прогнозує наступ рф у напрямку Сумщини

Керівник Головного управління розвідки Буданов сказав, що наступ рф в Харківській області триватиме ще кілька днів, після чого розпочнеться нова атака у напрямку Сумської області.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що окупанти можуть розпочати новий наступ у напрямку Сумської області. Про це він сказав в інтерв’ю New York Times.

Буданов очікує, що атаки в Харківській області «триватимуть ще три-чотири дні», після чого очікується, що ворог активізується у напрямку Сумщини.

Він зазначив, що метою рф на північному сході було посіяти паніку та смуту в регіоні.

«На цей час наше завдання — стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон», — сказав Буданов.

Глава ГУР вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських солдатів і відвернути їх від боїв деінде.

За його словами, ЗСУ намагаються перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

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