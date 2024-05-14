Держслужбовці, які мають бронь, повинні уточнити свої дані в ТЦК – Міноборони

Закон, який набуває чинності з 18 травня, говорить про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані.

Державні службовці, які мають бронювання, мають уточнити свої дані в ТЦК або в електронному кабінеті військовозобов'язаного відповідно до нового закону про мобілізацію.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону 14 травня.

«Прибути до ТЦК – так, очевидно, тому що закон, який набуває чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або до ЦНАП прийти. Тобто, принаймні три варіанти... Навіть ті, хто не підлягає бронюванню, можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки», – сказав він.

Раніше Лазуткін пояснив, як будуть заброньовані держслужбовці.

«Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії «А». Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія «Б» і категорія «В» вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими», - пояснив він.

Як писала «Судово-юридична газета», за 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що норма законопроекту 10449 стосовно бронювання державних службовців допускала подвійне тлумачення. У такій же неоднозначній редакції вона лишилася і після ухвалення закону, що може призвести до проблем на практиці.

Також ми писали, що чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову.

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