Госслужащие, имеющие бронь, должны уточнить свои данные в ТЦК – Минобороны

Закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные.

Государственные служащие с бронированием должны уточнить свои данные в ТЦК или в электронном кабинете военнообязанного в соответствии с новым законом о мобилизации.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона 14 мая.

«Прибыть в ТЦК – да, очевидно, потому что закон, который вступает в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦНАП прийти. То есть, по крайней мере, три варианта... Даже те, кто не подлежит бронированию, могут пройти, возможно, у них есть основания для отсрочки», – сказал он.

Ранее Лазуткин объяснил, как будут забронированы госслужащие.

«Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории «А». Чтобы было понятно широким массам – это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и соответственно являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы», - пояснил спикер, добавив, что исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», за 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, чьл норма законопроекта 10449 о бронировании государственных служащих допускала двойное толкование. В столь же неоднозначной редакции она осталась и после принятия закона, что может привести к проблемам на практике.

Также мы писали, что чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получили гарантированную отсрочку от призыва.

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