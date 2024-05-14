52 окаменелости моллюсков юрского периода направлялись в Канаду под видом декораций для аквариума

Киевские таможенники перехватили отправку древних аммонитов за границу.

Источник фото: Киевская таможня

Киевские таможенники снова помешали незаконной пересылке за пределы Украины древних окаменелостей. На этот раз, 52 остатки окаменелых моллюсков юрского периода обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое должно было направиться из Запорожья в Канаду. Отправитель попытался задекларировать их как декорации для аквариума. Об этом сообщила Киевская таможня.

Для определения принадлежности окаменелостей к культурным ценностям они были направлены на экспертизу в Национальный научно-природоведческий музей Украины. Специалисты установили, что это полированные моллюски, аммониты, разных родов, которые существовали во время юрского периода. Все палеонтологические образцы имеют культурную, научную, музейную и образовательную ценности, и рекомендованы для внесения в музейный фонд Украины.

Поскольку на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины, а такого разрешения не было, таможенники составили протокол по статье 473 Таможенного кодекса Украины и изъяли палеонтологические образцы.

Источник фото: Киевская таможня

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