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52 скам'янілості молюсків юрського періоду прямували до Канади під виглядом декорацій для акваріума

12:41, 14 травня 2024
Київські митники перехопили відправку давніх амонітів за кордон.
52 скам'янілості молюсків юрського періоду прямували до Канади під виглядом декорацій для акваріума
Джерело фото: Київська митниця
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Київські митники знову завадили незаконному пересиланню за межі України давніх скам'янілостей. Цього разу, 52 рештки скам'янілих молюсків юрського періоду виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке мало направитися з Запоріжжя до Канади. Відправник спробував задекларувати їх як декорації для акваріума. Про це повідомила Київська митниця.

Для визначення приналежності скам'янілостей до культурних цінностей вони були направлені на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Фахівці встановили, що це поліровані молюски, амоніти, різних родів, які існували під час юрського періоду. Усі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінності, і рекомендовані для внесення до музейного фонду України.

Оскільки на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України, а такого дозволу не було, митники склали протокол за статтею 473 Митного кодексу України і вилучили палеонтологічні зразки.

Джерело фото: Київська митниця

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