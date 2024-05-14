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Кирилл Буданов прогнозирует наступление рф в направлении Сумщины

10:35, 14 мая 2024
Руководитель Главного управления разведки Буданов сказал, что наступление рф в Харьковской области будет продолжаться еще несколько дней, после чего начнется новая атака в направлении Сумской области.
Кирилл Буданов прогнозирует наступление рф в направлении Сумщины
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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что оккупанты могут начать новое наступление в направлении Сумской области. Об этом он сказал в интервью New York Times.

Буданов ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что враг активизируется в направлении Сумщины.

Он отметил, что целью рф на северо-востоке было посеять панику и смуту в регионе.

«В настоящее время наша задача — стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу», — сказал Буданов. 

Глава ГУР считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель растянуть и без того незначительные резервы украинских солдат и отвлечь их от боев где-либо.

По его словам, ВСУ пытаются перекинуть войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

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