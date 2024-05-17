На Черкащині хірургу повідомили про підозру за недбальство, що призвело до смерті пацієнта

Лікар не направив пацієнта на дослідження та призначив недостатню антибактеріальну терапію, що призвело до смерті.

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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру лікарю-хірургу за фактом неналежного виконання ним своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у березні 2024 року 60-річний чоловік поступив у стаціонарне відділення місцевої лікарні для проведення оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура та лікування.

Не провівши попереднього обстеження, яке б дало змогу об’єктивно оцінити симптоми захворювання, хірург провів оперативне втручання.

У післяопераційний період лікар не направив пацієнта на дослідження та призначив недостатню антибактеріальну терапію, що призвело до смерті.

У прокуратурі додали, що слідчі дії тривають.

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