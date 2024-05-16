Вища рада правосуддя звільнила двох суддів

Двох суддів звільнено за загальними обставинами.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. На засіданні 16 травня, ВРП вирішила звільнити:

Стана Івана Васильовича з посади судді Закарпатського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вишневу Аліну Володимирівну з посади судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 25 суддів.

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