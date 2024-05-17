В Україні внесено зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка

З 14 травня діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка.

ГУ ДПС у Київській області повідомило платників податків, що 14 травня набрала чинності постанова Кабміну від 10 травня 2024 року № 532, якою внесені зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим.1 ПКУ.

Документ ухвалено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства у частині внесених змін законами № 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та у відповідність до норм законів «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Норми Порядку приведено у відповідність до чинного законодавства, передбачено подання інформації про рух коштів на єдиному рахунку кожного операційного дня та використання єдиного рахунка платником не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення.

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