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На агропідприємстві в Польщі вбили українця та намагалися спалити його тіло

18:30, 16 травня 2024
Серед підозрюваних – працедавець, який надавав роботу і житло вбитому українцю.
На агропідприємстві в Польщі вбили українця та намагалися спалити його тіло
Джерело фото: OSP Rokity
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На агропідприємстві у населеному пункті Рокіціни на півночі Польщі жорстоко вбили 48-річного громадянина України та намагалися спалити його тіло у господарській будівлі.

Прокурор районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства Республіки Польщі Патрик Вегнер заявив, що у цій справі арештовано трьох громадян Польщі, зокрема одну жінку. Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

«Заарештовано троє осіб. Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу і житло загиблому українцю, а інший – співробітником», – повідомив прокурор.

Вегнер зазначив, що прокуратура у співпраці з українськими консульством у Гданську і Прикордонною службою Польщі ще встановлюватиме повну інформацію про загиблого: коли він приїхав до Польщі і де до цього перебував. Попередньо слідство вже встановило, що чоловік жив сам, у Польщі в нього ще є сестра, а мати проживає в Україні.

За словами прокурора, загиблий був єдиним українцем, який працював на цьому невеликому агропідприємстві, де розводять велику рогату худобу.

Він зазначив, що прокуратура намагається встановити мотив цього злочину. На його думку, на агресивні дії затриманих вплинуло розпивання спиртних напоїв.

Прокурор повідомив, що вбивство українця скоїли з особливою жорстокістю. Слідство також встановило, працедавець чоловіка був схильний до насильства і бив своїх працівників.

Двом підозрюваним загрожує довічне ув’язнення, а третій підозрюваній – до п’яти років ув’язнення за ненадання допомоги і приховування слідів злочину.

Як повідомили раніше польські ЗМІ, тіло українця виявили рятувальники у ніч проти 12 травня після пожежі в одному з господарських приміщень на агропідприємстві. Слідчі працювали на місці пожежі 16 годин. Згодом обвинувачення у скоєнні вбивства було висунуто трьом громадянам Польщі. Один з чоловіків визнав свою провину, інший – ні. Суд на прохання прокуратури дозволив арешт підозрюваних у вбивстві на три місяці.

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