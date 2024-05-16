Збірна України оголосила попередній склад на Євро-2024

До Євро-2024 готуватимуться 26 футболістів

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Тренерський штаб збірної України визначився з переліком футболістів, які готуватимуться до чемпіонату Європи 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

До Євро-2024 готуватимуться 26 футболістів. Ще шестеро гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих».

Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Сікан, Попов, Буяльський, Кабаєв, Ярмолюк.

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