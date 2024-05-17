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Неординарно «привітав» з Великоднем: на Одещині молодик влаштував стрілянину біля бару

07:18, 17 травня 2024
Правоохоронці повідомили про підозру жителю Одеси у хуліганстві.
Неординарно «привітав» з Великоднем: на Одещині молодик влаштував стрілянину біля бару
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Поліцейські на Березівщині повідомили про підозру 24-річному жителю Одеси у хуліганстві після того, як він влаштував стрілянину біля бару, приїхавши до родичів на великодні свята. Про це повідомила поліція Одеської області.

Подія сталася на великодню ніч у селі Березівського району. За даними поліції, під час святкування молодик у стані алкогольного сп'яніння конфліктував з місцевими жителями, що призвело до сутички. У ході конфлікту під’їхав родич фігуранта, який вирішив забрати його, і після того, як 24-річний чоловік сів до автомобіля, він вирішив «привітати» знайомого автовласника кількома пострілами зі свого пістолета травматичної дії.

На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, але автомобіль отримав пошкодження. Після розшуку поліцією правопорушника його затримали і вилучили з нього пістолет, а також гільзи, які направили на експертизу.

Слідчі повідомили, що 24-річному чоловіку пред'явлено підозру у хуліганстві за статтею 296 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Розслідування цієї події продовжується.

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