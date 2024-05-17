Неординарно «поздравил» с Пасхой: в Одесской области молодой человек устроил стрельбу возле бара

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Одессы в хулиганстве.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Полицейские на Березовщине сообщили о подозрении 24-летнему жителю Одессы в хулиганстве после того, как он устроил стрельбу возле бара, приехав к родственникам на пасхальные праздники. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Происшествие произошло в пасхальную ночь в селе Березовского района. По данным полиции, во время празднования молодой человек в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал с местными жителями, что привело к потасовке. В ходе конфликта подъехал родственник фигуранта, который решил забрать его, и после того, как 24-летний мужчина сел в автомобиль, он решил «поздравить» знакомого автовладельца несколькими выстрелами из своего пистолета травматического действия.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения. После розыска полицией правонарушителя его задержали и изъяли из него пистолет, а также гильзы, которые направили на экспертизу.

Следователи сообщили, что 24-летнему мужчине предъявлено подозрение в хулиганстве по статье 296 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Расследование этого события продолжается.

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