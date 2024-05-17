В Киеве наказали водителя Mitsubishi, который проехался полосой для маршрутных транспортных средств: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве на бульваре Леси Украинки наказали событие автомобиля Mitsubishi, решившего сократить путь, проехав полосой, предназначенной для маршрутных транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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