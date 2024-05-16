Сборная Украины объявила предварительный состав на Евро-2024

К Евро-2024 будут готовиться 26 футболистов.

Тренерский штаб сборной Украины определился с перечнем футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

К Евро-2024 будут готовиться 26 футболистов. Еще шесть игроков попали в резервный список «сине-желтых».

Предварительный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк

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