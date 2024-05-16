На агропредприятии в Польше убили украинца и пытались сжечь его тело

Среди подозреваемых – работодатель, предоставлявший работу и жилье убитому украинцу.

Источник фото: OSP Rokity

На агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере Польши жестоко убили 48-летнего гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственном здании.

Прокурор районной прокуратуры в Лемборке Поморского воеводства Республики Польша Патрик Вегнер заявил, что по этому делу арестованы три гражданина Польши, в том числе одна женщина. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Арестованы три человека. Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, предоставлявшим работу и жилье погибшему украинцу, а другой – сотрудником», – сообщил прокурор.

Вегнер отметил, что прокуратура в сотрудничестве с украинским консульством в Гданьске и Пограничной службой Польши будет еще устанавливать полную информацию о погибшем: когда он приехал в Польшу и где до этого находился. Предварительно следствие уже установило, что мужчина жил сам, в Польше у него есть сестра, а мать проживает в Украине.

По словам прокурора, погибший был единственным украинцем, работавшим на этом небольшом агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот.

Он отметил, что прокуратура пытается установить мотив этого преступления. По его мнению, на агрессивные действия задержанных повлияло распитие спиртных напитков.

Прокурор сообщил, что убийство украинца совершили с особой жестокостью. Следствие также установило, что работодатель мужчины был склонен к насилию и избивал своих работников.

Двум подозреваемым грозит пожизненное заключение, а третей подозреваемой – до пяти лет заключения за неоказание помощи и сокрытие следов преступления.

Как сообщили ранее польские СМИ, тело украинца обнаружили спасатели в ночь на 12 мая после пожара в одном из хозяйственных помещений на агропредприятии. Следователи работали на месте пожара 16 часов. Впоследствии обвинение в совершении убийства было предъявлено трем гражданам Польши. Один из мужчин признал свою вину, второй – нет. Суд по просьбе прокуратуры разрешил арест подозреваемых в убийстве на три месяца.

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