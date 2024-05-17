В Украине внесены изменения в Порядок функционирования единого счета

С 14 мая действуют изменения в Порядок функционирования единого счета.

ГУ ГНС в Киевской области сообщило налогоплательщикам, что 14 мая вступило в силу постановление Кабмина от 10 мая 2024 года № 532, которым внесены изменения в Порядок функционирования единого счета и выполнение норм статьи 35 экз.1 НКУ.

Документ принят в целях приведения в соответствие с действующим законодательством в части внесенных изменений законами № 2801-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации», № 2620-IX «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и в соответствии с нормами законов «О защите информации в информационно- коммуникационных системах», «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Нормы Порядка приведены в соответствие с действующим законодательством, предусмотрено представление информации о движении средств на едином счете каждого операционного дня и использовании единого счета плательщиком не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи им уведомления.

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