Высший совет правосудия уволил двух судей

Двух судей уволено по общим обстоятельствам.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. На заседании 16 мая ВСП решил уволить:

Стана Ивана Васильевича с должности судьи Закарпатского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Вишневую Алину Владимировну с должности судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области в связи с подачей заявления по собственному желанию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 25 судей.

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