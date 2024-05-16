Укрзалізниця передала два модернізованих вагони для евакуації поранених: фото

Вагони оснащені медичним обладнанням для екстренної хірургічної та реанімаційної допомоги.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця передала ще два модернізованих вагони для евакуації поранених. За два роки залізничниками було переобладнано вже 68 вагонів, щоб забезпечити максимально безпечний та комфортний транспорт поранених різного ступеню важкості. Про це повідомила пресслужба компанії.

Спеціалізовані вагони оснащені різноманітним медичним обладнанням, включаючи генератори для автономного живлення, кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомонітори та іншу техніку, яка дозволяє надавати екстрену хірургічну та реанімаційну допомогу в дорозі.

«Дякуємо лікарям Командування Медичних Сил, що рятують життя на борту. Дякуємо нашим партнерам з оснащення вагонів — БФ "КОЛО". Дякуємо всім залученим залізничникам — вагоноремонтникам, евакуаційним бригадам, машиністам медичних поїздів, диспетчерам», – йдеться у повідомленні УЗ.

Джерело фото: УЗ

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